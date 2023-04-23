Teşkilat'ın yıldızı Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani'yi gören "çok şanslısın" diyor! "Tescilli Arap güzeli" Teşkilat dizisinde rol alan Murat Yıldırım, Fas kökenli eşi İman Elbani ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Elbani, güzelliği ve fiziğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

TRT1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin Ömer'i Murat Yıldırım, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu oluyor.

Ölümsüz Aşk dizisi ile setlere adım atan Murat Yıldırım, Fırtına dizisiyle asıl çıkışını yakaladı.

Şimdilerde Teşkilat dizisinde rol alan Murat Yıldırım, Ömer karakteriyle beğeni toplamaya devam ediyor.

Iman Elbani ile evli olan Murat Yıldırım, eşinin güzelliğiyle görenleri hayran bıraktırıyor.

Murat Yıldırım'ın güzeller güzeli eşi

Londra'da tanıştığı Faslı oyuncu İman Elbani ile 13 Kasım 2016'da Adana'da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlendi.

2008 yılında Fas'ta güzellik yarışmasına katılan ve yarışmada güzellik kraliçesi seçilen Elbani, aynı yıl düzenlenen Miss Arab World yarışmasında da birinci oldu.

Elbani, eğitimini Londra'da tamamladı. Eğitimi boyunca Mısır'da ve Fas'ta birçok dizi ve reklam projesinde yer aldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Elbani, hem anneliğin tadını çıkarıyor hem de hayatından kesitler paylaşıyor.

Her karesiyle güzelliğini ortaya koyan ünlü isim, görenleri mest ediyor.