Teşkilat'ın Zehra'sı o fotoğrafla sosyal medyayı salladı... "İlah mısın silah mı?"

Teşkilat'ın Zehra'sı o fotoğrafla sosyal medyayı salladı... "İlah mısın silah mı?"

Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal, sosyal medya üzerinden yeni kareler yayınladı. Baysal'ın setten yayınladığı kareler, sosyal medyayı salladı.

Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayınlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını anlatan Teşkilat dizisi, ikinci sezona hazırlanıyor.

Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Ezgi Şenler, Ezgi Eyüboğlu ve Nihat Altınkaya gibi isimlerin veda ettiği dizi, yeni sezonda da bomba gibi esecek.

Murat Yıldırım ve Yunus Emre Yıldırımer'in dahil olduğu diziden ayrılmayan Deniz Baysal ise Zehra ile seyirci karşısında olmaya devam edecek.

Hem güzelliği hem de rol aldığı dizilerdeki performansı ile beğenilen Deniz Baysal, yeni sezon bomba gibi hazırlanıyor.

Yeni sezonun vazgeçilmez isimlerinden olan Deniz Baysal, sosyal medya hesabından da dizi setinden kareler paylaştı.

Son olarak elinde silah ile paylaşım yapan ve büyüleyen Deniz Baysal'a yorum ve beğeni yağdı.

Güzel ismi yeni sezonda izlemek için sabırsızlanan hayranları, sık sık Twitter üzerinden gündem oluşturuyor.

Deniz Baysal güzelliği ile şov yaptı

Yeni sezonda İstanbul'da başlayacak olan Teşkilat dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Birçok oyuncusunu kaybeden dizi yeni isimlerle yoluna devam ederken, yayınlanan ilk fragman ise dikkati çekmeyi başardı.

Fragmanda yeni isimler gözükürken, Zehra'ya hayat veren Deniz Baysal'ın güzelliğine ise ayrı bir parantez açıldı.

Sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla dikkatleri üzerine çeken Baysal, peş peşe kalp emojilerinin sahibi oldu.

Pazar günü Teşkilat'ın yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Baysal için, "İlah mısın silah mı?" yorumu yapıldı.