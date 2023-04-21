Tolgahan Sayışman'ın oğlu babasına olan benzerliğiyle "Yok artık" dedirtti! Gören ikizi sandı! Almeda Abazi ile evlenen ve mutlu bir yuva kuran Tolgahan Sayışman'ın oğlu, kocaman oldu. Çiftin geçen yıl okula başlayan oğulları Efehan'ın fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Efehan'ın son halini görenler ise "Babasının kopyası" demeden geçemedi.

17 Aralık 1981 yılında dünyaya gelen Tolgahan Sayışman, Türkiye'nin en başarılı oyuncuları arasında yer alıyor.

Lale Devri'nde gösterdiği başarı sayesinde herkes tarafından tanınan Sayışman, şimdilerde ise Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde Barbaros Hayreddin Paşa'ya hayat veriyor.

Hem dizi hem de sinemada boy gösteren oyuncu, 2017 yılında güzel isim Almeda Abazi ile hayatını birleştirdi.

Evlendikten sonra Efehan ve Alina adında iki çocuk sahibi olan Sayışman, aile hayatıyla dikkati çekiyor.

Ailesini basından uzak tutan ve kurduğu evlilik kurumu ile beğeni toplayan Sayışman'ın oğlu Efehan, gündem oldu.

Kocaman olan ve okula başlayan Efehan'ın sosyal medya görüntüleri, görenleri hayran bıraktı.

Babasına bir hayli benzeyen Efehan için sosyal medya üzerinden beğeni ve yorum yağdı.

Efehan kocaman oldu

Çiftin oğlu Efehan 2019 yılında kızları Alina ise 2021 yılında dünyaya gelirken, oğulları Efehan geçen yıl eylül ayında okula başladı.

Bir süredir maganzin gündeminden uzak duran Abazi ve Sayışman çiftinin oğulları Efehan'ın bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Oğlunu geçtiğimiz günlerde kuaföre götüren Sayışman'ın 4 yaşındaki oğlu Efehan'ı görenler, 'Babasının kopyası' demekten kendilerini alıkoyamadı.