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    Tozlu Yaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek teknede güneş banyosu yaptı! 'Ya Habibi'

    Tozlu Yaka dizisinde Hazal karakterine hayat veren Çağla Şimşek, tatil pozlarıyla dikkat çekti. Tekneden paylaşım yapan Şimşek, duru güzelliği ve dekoltesiyle beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 16:32
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 16:35
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    Tozlu Yaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek teknede güneş banyosu yaptı! 'Ya Habibi'

    Asıl çıkışını "Küçük Gelin" dizisindeki Zehra karakteriyle yapan Çağla Şimşek, ilgiyle takip edilen Kardeşlerim dizisinin kadrosunda yer aldı.

    Dizide Ayşe karakteriyle beğeni toplayan Şimşek, öte yandan sosyal medyada da adından söz ettiren isimlerden.

    Oyunculuk kariyerinin yanı sıra çektiği videolar ile içerik üreticiliği yapan genç oyuncu, iddialı kareleriyle gündeme geliyor.

    Son projesi Tozlu Yaka dizisinde Hazal karakteriyle öne çıkan oyuncu, beğenilen isimler arasında.

    Henüz 20 yaşındaki Çağla Şimşek, mavi gözleri ve dikkat çeken güzelliği ile kendine hayran bırakıyor.

    Çağla Şimşek tatilde

    Tekneden paylaşım yapan Çağla Şimşek, takipçilerini mest etti.

    Güneş banyosu yapan Şimşek, dekolteli pozlarını yayınladı.

    Binlerce beğeni ve yorum alan güzel oyuncu, duru güzelliği ile görenleri büyüledi.

    Tozlu Yaka nın Hazal ı Çağla Şimşek teknede güneş banyosu yaptı! Ya Habibi #1

    Tozlu Yaka nın Hazal ı Çağla Şimşek teknede güneş banyosu yaptı! Ya Habibi #2

    Tozlu Yaka nın Hazal ı Çağla Şimşek teknede güneş banyosu yaptı! Ya Habibi #3


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