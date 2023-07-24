TRT'nin arşivinden çıkan videolar, ilgi çekmeye devam ediyor.

Birbirinden özel projeleri arşivinde saklayan TRT, Türkan Şorayın videosu ile beğeni topladı.

Yeşilçam'ın en önemli sanatçılarından birisi olan Türkan Şoray'ın yıllar önce çektirdiği videoda, anne ve babalara seslendiği görüldü.

Anne ve babalara öğüt veren Türkan Şoray, çocukların yetiştirilmesi üzerine konuştu.

Türkan Şoray'ın videosunda şu ifadelere yer verdi;

Eğer bir çocuk sürekli eleştiriyle büyürse kınanma ve ayıplanmayı, düşmanlıklar içerisinde büyürse kavga etmeyi, aşağlanarak büyürse çekingenliği ve ürkekliği, utanç duygusuyla büyürse suçluluğu öğrenir.



Oysa bir çocuk hoçgörüyle büyürse sabırlı olmayı, desteklenip yüreklendirilirse kendine güven duymayı, hakkına saygı gösterilirse adil olmayı, güven ortamı içerisinde yetiştirilirse inançlı olmayı öğrenir. Ve bir çocuk aile içinde değer verilerek, dostlukla büyürse sevginin sıcaklığını öğrenir