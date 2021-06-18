Tuğçe Kandemir kimdir? Volkan Konak'ın konuğu Tuğçe Kandemir'in biyografisi..

"Bu Benim Öyküm" şarkısıyla milyonlara adını duyuran Tuğçe Kandemir, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a konuk oluyor. Hakkında bilgiler araştırılan Tuğçe Kandemir aslında kimdir? İşte detaylar...

Son dönemlerde müzik hayatındaki başarısıyla adından söz ettiren Tuğçe Kandemir, Volkan Konak'ın programına konuk oluyor.

Tuğçe Kandemir kimdir, kaç yaşında? Tuğçe Kandemir aslen nerelidir? gibi soruların yanıtları tüm izleyenler tarafından merak konusu oldu.

Türk şarkıcı, söz yazarı ve edebiyat öğretmeni olan Tuğçe Kandemir'e dair bilgiler araştırılıyor. Peki Tuğçe Kandemir kimdir? İşte biyografisi..

TUĞÇE KANDEMİR KİMDİR?

Tuğçe Kandemir 1 Ocak 1996 tarihinde Mersin'de doğdu. Baba tarafı Kırıkkale, Anne tarafı Samsun'lu olan Kandemir, Ankara'da yaşıyor. Türk şarkıcı, söz yazarı ve edebiyat öğretmeni olarak biliniyor.

Aşk ve hüzün üzerine söylediği şarkıları ile bilinir. Şarkıcılığa amatör olarak başlamış videoları YouTube'da beğenilince kendi şarkısını çıkarmaya karar vermiştir. 2018 yılında öğretmenlik yaparken ilk şarkısı "Bu Benim Öyküm" adlı parçayı söylemiştir.

Esas çıkışını Bilal Sonses ile birlikte söylediği "İçimdeki Sen" parçası ile yapmıştır. Bu şarkı YouTube'da 100 milyonun üzerinde izlenilmiştir. 2019'da söylediği "Yelkovan" şarkısı ise 50 milyonun üzerinde izlenmiştir.

Hâlâ Mersin Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.