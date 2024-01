Turbo Turabi bakın aslen nereliymiş! Turabi Çamkıran'ın memleketi... Survivor'a adını kazıyan yarışmacılardan Turabi Çamkıran, yeniden ekranlarda. İzleyicilerin hakkındaki bilgileri araştırdığı Turabi, memleketiyle şaşırttı. Bakın Turbo Turabi, aslen nereli çıktı.

ensonhaber.com

2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla hayatı değişen Turabi Çamkıran, asıl çıkışını Survivor ile yaptı.

2014, 2015 ve 2018 yıllarında Survivor yarışmasına katılan Turabi, 2 kez birincilik elde etti.

Yarışma serüveni devam eden Turbo Turabi, 2019 yılında ABD'de yayımlanan The Challenge: War of the Worlds[8] adlı yarışmaya katıldı ve şampiyon oldu.

Turabi Çamkıran, 2024 yılında ise Survivor All Star ile ekrana geri döndü.

36 yaşındaki Turabi, gençliğinden beri hem breakdance hem de muay thai dövüş sanatıyla ilgilendi ancak asıl mesleği terzilikti.

Maraşlı

3 Temmuz 1987 tarihinde Mersin’de doğan Turabi Çamkıran, aslen Kahramanmaraş Afşin'lidir.