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Gittiği ülkelerle ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla bilinen içerik üreticisi Ceren Yılmaz, Etiyopya'da hayatının şokunu yaşadı.

Yılmaz, ülkedeki ilk gününde başkent Addis Ababa’da bir otele yerleşti.

Market alışverişi için otelden dışarı çıkan Ceren Yılmaz, tacize uğradı.

Gezgin fenomene taciz şoku

O anlarda çekim yapan Yılmaz'ın kamerasına yansıyan görüntülerde, kollarında çok sayıda yara izi olduğu görülen bir Etiyopyalının sosyal medya fenomenini taciz ettiği görüldü.

Yılmaz’ın kendisinden uzaklaşmasını istemesinin ardından taciz eden şahıs, bu kez şiddete başvurmaya kalktı.

"Şanslıydım ki oradan geçmekte olan Alman uyruklu bir kişi yardımıma koştu"

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Yılmaz, o anda oradan geçmekte olan Alman uyruklu bir kişinin kendisine yardım ettiğini söyledi.

Yılmaz konuyla ilgili şunları söyledi:

"Sadece kadın değil aynı şekilde erkek gezginler için dünyanın en tehlikeli olan ülkelerinden bir tanesi olan Etiyopya’da ilk günüm maalesef tacizle sonuçlandı. Şanslıydım ki oradan geçmekte olan Alman uyruklu bir kişi yardımıma koştu ve 20’ye yakın Etiyopya uyruklu erkek olanı sadece izledi. Addis Ababa'da vakit geçirmek gibi bir niyetim yoktu, daha önceden de tehlikeli olduğu ile ilgili uyarılmıştım. Sadece bir günüm vardı ve bir gün içerisinde markete gidip ihtiyaçlarımı karşılayıp otele geri dönmekti planım. Fakat market alışverişimi bile yapamadan birçok tatsız durum yaşadım, işin acı veren tarafı bu durumu yaşamamdan çok bu durumu şikayet edebilecek bir merci, bir muhatap bulamamak hiçbir polisin ilgilenmemesiydi. Buradaki insanların çoğu vergi ödemiyor hatta kimlikleri bile yok illegalin ortasında kurulmuş bir düzende yaşıyorlar. Elinizdeki telefon ya da herhangi dijital bir aletiniz onlar için sizin canınızdan daha değerli. Onların gözlerine baktığınızda bu acımasızlığı görebiliyorsunuz. Sevgili gezgin kardeşlerim, yolunuz Etiyopya’ya düşmesin özellikle kadınsanız düşerse de mutlaka bir lokal rehberiniz yanınızda olsun Sağlıcakla kalın."