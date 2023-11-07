Türkan Şoray’dan yıllar sonra gelen sinema itirafı şoke etti! "Mecburdum" Türk sinema tarihine adını altın harflerle kazıyan Türkan Şoray, yıllar sonra itiraf etti. Yeşilçam’ın Sultan’ı bakın sinema sektörüyle nasıl tanışmış...

ensonhaber.com

Türk sinemasının efsane oyuncularından biri olarak kabul edilen Türkan Şoray, uzun yıllar süren başarılı kariyeri ve etkileyici güzelliğiyle hafızalarda yer etmiş bir isim.

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte "Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası" olarak adlandırılan Türkan Şoray, yıllar sonra kariyerine dair ilginç itiraflarda bulundu.

Uzun yıllar boyunca Türk sinemasının en tanınmış ve en saygın oyuncularından biri olan Türkan Şoray, pek çok unutulmaz rolle sinema tarihine damgasını vurdu.

Sultan’ın yıllar sonra kariyerine dair yaptığı bu itiraf, hayranlarını şoke etti. Bakın sinema sektörüne nasıl adım atmış…

Sinema itirafıyla şoke etti!

Sinemaya başladığı dönemi anlatan Türkan Şoray, mecburiyetten başladığını şu sözlerle ifade etti:

"Sinemaya meşhur olayım, şatafatlı bir hayat yaşayayım diye başlamadım. Tamamen mecburiyetten, ekonomik nedenlerden başladım. Sinemayı bilmiyordum. Daha 14 yaşındaydım, teklif geldiğinde ekonomik nedenlerle başladım."

"Öğretmen okuluna gidecektim ama çok ısrar ettiler. Annem epey düşündü. Annemin ağzından çıkacak 'evet' veya 'hayır' ile hayatım değişecekti. Annem 'evet' dedi ve sinemaya başlamış oldum. Yaşım küçük olduğu için annem her gün sete götürüyordu. İlk sete gittiğimde çok şaşkın bakıyordum. O şaşkınlıkla ilk sahne çekilirken normal hayatımın bir parçasıymış gibi 'ağla' dediler ağladım, 'gül' dediler güldüm"