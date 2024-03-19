Türkiye'den ayrılıp İngiltere'ye taşınmıştı! Serel Yereli'den şaşırtan Türkiye kararı... İngiltere'de yaşayan eski oyuncu Serel Yereli sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile Türkiye'ye taşınacağını duyurdu.

ensonhaber.com

Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündem olan eski oyuncu Serel Yereli 2021 yılında Türkiye'den ayrılarak İngiltere'ye taşınmıştı.

Oyunculuk kariyerini yarıda bırakarak, müziğe yönelen Serel Yereli bir süredir Londra'da yaşıyordu.

Instagram hesabından paylaştığı cesuz pozlar ile adından söz ettiren Serel Yereli bugün yaptığı bir paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye'ye geri taşınacağını açıklayan Serel Yereli'nin o paylaşımı sosyal medyada gündeme oturdu.

Serel Yereli paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"3 ay sadece ama sadece sağlıklı yaşama odaklanacağım. Mental sağlığımı toparlamaya Londra'ya taşınmıştım. Fiziksel sağlığımı toparlamaya Türkiye'ye taşınıyorum."