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    Türkiye'yi engellemişti! Erotik film yıldızı Sibel Kekilli'nin son hali ortaya çıktı

    Sosyal medya hesaplarını Türk takipçilerine kapatan Sibel Kekilli'nin paylaşımları ortaya çıktı. Son hali görenler şoke etti.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 14:02
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    Türkiye'yi engellemişti! Erotik film yıldızı Sibel Kekilli'nin son hali ortaya çıktı

    Eski porno filmi oyuncusu Sibel Kekilli, 2018 yılında gelen taciz mesajlarına isyan bayrağını çekmiş ve Instagram'dan Türkiye'yi engellemişti.

    Almanya'da yaşayan Sibel Kekilli, 18 Ağustos'ta Instagram hesabından bir paylaşım yaparak; "Hesabımdaki nefret içerikli mesajların çoğu Türklerden. Bağnaz, ikiyüzlü, nefret ve haset dolusunuz. Size acıyorum! S..tirin gidin! Lütfen hesabımı takip etmeyi bırakın." demişti.

    Kekilli'nin Instagram hesabına girildiğinde; "Bulunduğun bölgede bu profile ulaşılamıyor." uyarısı çıkıyor.

    Uzun zamandır Türkiye'de bulunmayan Kekilli, şimdilerde ne yapıyor merak edilirken, VPN ile profiline ulaşabilenler son halini gündeme getirdi.

    Türkiye yi engellemişti! Erotik film yıldızı Sibel Kekilli nin son hali ortaya çıktı #1

    Sibel Kekilli hiç değişmedi

    Türk yönetmen Fatih Akın’ın “Duvara Karşı” adlı filmiyle şöhrete kavuşan Sibel Kekilli, Altın Ayı ve Altın Portakal başta olmak üzere birçok ödüle layık görülmüştür.

    Dünyaca ünlü “Game of Thrones” dizisiyle uluslararası çapta tanınan eski porno yıldızı Sibel Kekilli, şimdilerde 42 yaşında.

    Yıllara meydan okuyan Kekilli'yi görenler, hiç değişmemiş diyor.

    İşte Sibel Kekilli'nin merak edilen son hali...

    Türkiye yi engellemişti! Erotik film yıldızı Sibel Kekilli nin son hali ortaya çıktı #2

    Türkiye yi engellemişti! Erotik film yıldızı Sibel Kekilli nin son hali ortaya çıktı #3

    Türkiye yi engellemişti! Erotik film yıldızı Sibel Kekilli nin son hali ortaya çıktı #4

    Türkiye yi engellemişti! Erotik film yıldızı Sibel Kekilli nin son hali ortaya çıktı #5

     


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