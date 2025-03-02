Yağmur Uçar

"Küçük Ceylan" olarak da bilinen şarkıcı Ceylan, geçirdiği estetik operasyonlar ile gündeme geliyor.

Büyük bir değişim yaşayan Ceylan'ın eski halinden eser görünmüyor.

Son olarak Ramazan'a özel paylaşım yapan ünlü şarkıcı, "sahur" pozunu tekrarladı.

Geçtiğimiz yıllarda meşhur olan sahur sofrası pozunu, yeniden verdi.

Instagram hesabından sahur paylaşımı yapan Ceylan, "Caps'lere konu olan meşhur Elazığ yer sofrasından. Herkese hayırlı sahurlar" yazdı.

İki fotoğrafı karşılaştıran Ceylan "Vallahi itiraf ediyorum ben bile şaşırdım resmi yan yana görünce. Yıllara meydan değil kafa atmışım resmen." dedi.