Turşu suyu komedisi: Neşeli Günler oyuncuları kimlerdir, konusu nedir?

Adile Naşit ve Münir Özkul'un başrolü paylaştığı Neşeli Günler, televizyon ekranlarında zaman zaman yayınlanıyor. Peki Neşeli Günler oyuncuları kimler? Konusu nedir? İşte o meşhur turşu kavgası...

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri,televizyonda ekranlarında yeniden yayınlanıyor.

O efsane filmlerden biri de turşu suyu kavgasıyla hafızalara kazınan "Neşeli Günler"...

Neşeli Günler, 1978 yapımı bir Türk filmidir. Senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı filmin yönetmeni Orhan Aksoy'dur.

Başrollerini, Türk sinemasının iki büyük emektarı Münir Özkul ve Adile Naşit'in turşucu rolünde oynadığı film, geçimsiz bir çiftin ayrılmasını ve gelişen olayları komik bir dille anlatmaktadır.

Nostaljik anlar yaşayan izleyiciler "Neşeli Günler oyuncuları ve konusu" hakkında araştırma yapıyor. Peki Neşeli Günler oyuncu kadrosunda kimler var? Neşeli Günler turşucusu nerede? İşte detaylar...

Neşeli Günler film konusu

Kazım Efendi (Münir Özkul) ve Saadet Hanım (Adile Naşit) turşuculuk yapan kendi hallerinde bir çifttir. 6 çocuklarıyla birlikte yaşamlarını sürdürmektedirler.

Sürekli olarak turşu suyu yüzünden kavga etmektedirler. Bir gün yine evde bu yüzden tartışmaya başlarlar. Tartışma büyür. Sonunda Kazım Efendi üç çocuğunu da alır ve evi terk eder. Saadet Hanım diğer üç çocuğu alır.

Yıllar sonra ayrılan kardeşler tesadüf eseri birbirlerini bulurlar ve bir araya gelmek isterler. Ancak yıllardır anne ve babaları dargın olduğu için bu o kadar da kolay olmayacaktır.

Neşeli Günler oyuncu kadrosu

Münir Özkul - Kazım Bey

Adile Naşit - Saadet Hanım

Şener Şen - Ziya

Mürüvvet Sim - Sıdıka Hanım

Ayşen Gruda - Nilgün

Ahmet Sezerel - Uğur

Oya Aydoğan - Zeynep

İhsan Yüce - Nazif Efendi

Ali Sururi - Uğur'un Babası

Gülşen Gürsoy - Mehtap

Feridun Şavlı - Yaşar

Ahmet Arıman - Ömer

Yaman Coşkun - Ahmet

Tamer Şahin - Mehmet

Necati Aslan - Tuncay

Selim Naşit Özcan - Kahvehanedeki Adam

Ekrem Dümer - Komiser

Doğu Erkan - Uğur'un Annesi

Yaşar Şener - Nikah Memuru

Nuri Tuğ - Kamil Abi

Gökhan Mete - Ahmet'in Patronu

Cevdet Arıkan - Mehtap'ın 8. Erkek Arkadaşı

Neşeli Günler turşucusu

Neşeli Günler filminin çekildiği Asri Turşucusu, İstanbul’un Cihangir semtinde ilk günkü gibi duruyor.

Fatih Edirnekapı'da 1913 yılında bir aile işletmesi olarak kurulan dükkân 1938 yılında Cihangir'e taşınmış. Asri Turşucusu ev yapımı, sağlıklı ve lezzetli turşularıyla bir asrı aşkın süredir Cihangir'de hizmet veriyor. Yazın kapalı olan Asri Turşucu, eylülde tekrar açılıyor ve yaza kadar hizmet veriyor.