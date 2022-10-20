Tuzak dizisi uyarlama mı? Tuzak dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Tuzak dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki Akın Akınözü ve Bensu Soral gibi isimlerin rol aldığı Tuzak dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Tuzak dizisi 20 Ekim Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekrana geliyor. Akın Akınözü ve Bensu Soral gibi oyuncuların rol aldığı dizinin yönetmenliğini Aytaç Çiçek yaparken, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu yazıyor. Peki Tuzak dizisi oyuncuları kimler?

Tuzak dizisi oyuncuları kimler?

Akın Akınözü ve Bensu Soral'ın rol aldığı Tuzak dizisinin oyuncu kadrosunda İlayda Çevik, Onur Durmaz. Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil ve İbrahim Şahin gibi isimler başarılı yer alıyor.

Tuzak dizisi konusu nedir?

Tuzak dizisinde, ailesinin kaderini tamamen değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adam ile haksızlıklara uğramış olanların intikamını alma hikayesi konu alınıyor. Senelerce en ince ayrıntısına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında da düşmanın oldukça zeki olan kızı olacaktır. Kimin kimi Tuzak’a düşüreceği ise soru işareti olarak kalmakta.

Tuzak dizisi uyarlama mı ve nerede çekiliyor?

TV8 ekranlarında yayınlanan Tuzak dizisinin uyarlama olmadığı bilinmekte. Tuzak dizisi İstanbul'un farklı semtlerinde çekilmekte.