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Haber Merkezi

Son iki haftadır tüm dünyanın odağında Şam var...

Suriye halkının 13 yıllık direnişle Baas rejimini devirip Esad Ailesi'ni kovduğu destansı devrimin yankıları sürüyor.

13 yıl boyunca Türkiye'nin mazlum Suriye halkının yanında tereddütsüz duruşu ve desteği de dünya kamuoyunda en dikkat çeken konuların başında geliyor.

Suriye'deki devrimden sonra en önemli gelişmelerden biri de Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti ve Emevi Camii'ndeki şükür namazı...

En az Türkiye kadar dünya medyasında da geniş yer bulan bu ziyaretin perde arkası ve tüm detaylarını tv100 aktardı.

EMEVİ CAMİİN'DE ŞÜKÜR NAMAZI

Aktarılana göre izdiham arasında gerçekleşen Emevi Camii ziyaretinde en çok dikkat çeken detaylardan biri, Heyet Tahrir Eş-Şam Lideri Ebu Muhammed Colani’nin, kamuflajları çıkararak takım elbise giymesi ve Kalın’ın makam aracını kullanması oldu.

tv100’ün edindiği çok özel bilgiye göre bunun nedeni 13 yıldır bölgede çözüm için çabalayan Türkiye’ye duyulan saygıydı.

İBRAHİM KALIN'IN ZİYARETİNDEN KİMSENİN HABERİ YOKTU

Bilgiye göre MİT Başkanı’nın geleceğinden kimsenin haberi yoktu. Kalın, avlusu tıklım tıklım dolu camiye girildiğinde bir anda kalabalığın odağı oldu.

Araç, güçlükle ilerleyebildi. Kapılar, izdiham nedeniyle zor açıldı. MİT Başkanı’na Türkçe “hoş geldin” diyenler oldu.

BİRLİKTE ŞAM’I TEPEDEN İZLEDİLER

Üst düzey ziyaretten memnuniyet duyan Colani, Kalın’a yakın ilgi gösterdi. Şamlı olduğu ve kenti bizzat gezdirmek istediği için direksiyon başına Colani geçti.

İkili ve beraberindekiler daha sonra kente hâkim tepeden Şam’ı gözlemledi. Colani, doğduğu toprakların tanık olduklarını geçmişten günümüze tek tek anlattı.

MASADA 3 ANA BAŞLIK VARDI

Kalın ile Colani arasındaki ilk temasta 3 ana başlık masaya yatırıldı.

Suriye’nin sınır güvenliği, sığınmacıların geri dönüşlerinin insani şartlarda sağlanması ve ülkenin yeniden inşası enine boyuna konuşuldu.