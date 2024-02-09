TV'de bugün: 9 Şubat 2024 yayın akışları! Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Gaddar...

Cuma günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar yer alıyor.
Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını gibi dizilerin yanı sıra filmler ve yarışmalar da yayınlanıyor.
Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Show TV, Fox TV, TV8 izleyicileri için günün yayınlarını derledik.
İşte 9 Şubat 2024 TV yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
Kanal D yayın akışı
08:00 M. Fatih Çıtlak İle Huzur Vakti
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
Star TV yayın akışı
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
Fox TV yayın akışı
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Gaddar
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Gaddar
TRT 1 yayın akışı
06:35 Benim Adım Melek
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:40 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Bir Sevdadır
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
TV8 yayın akışı
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
12:00 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Tolgshow