TV'de bugün: 9 Şubat 2024 yayın akışları! Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Gaddar...
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Cuma günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını gibi dizilerin yanı sıra filmler ve yarışmalar da yayınlanıyor.

Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Show TV, Fox TV, TV8 izleyicileri için günün yayınlarını derledik.

İşte 9 Şubat 2024 TV yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

Kanal D yayın akışı

08:00 M. Fatih Çıtlak İle Huzur Vakti

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

Star TV yayın akışı

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

Fox TV yayın akışı

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Gaddar

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Gaddar

TRT 1 yayın akışı

06:35 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Gönül Dağı

17:40 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Bir Sevdadır

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

TV8 yayın akışı

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

12:00 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Tolgshow