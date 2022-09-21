Üç Kız Kardeş 19. bölüm fragmanı: Kiraz'ın babası aslında kim?

Üç Kız Kardeş 19. bölüm fragmanı: Kiraz'ın babası aslında kim?

Üç Kız Kardeş'in yayınlanan fragmanında; Dönüş'ün gitmeye karar vermesi tüm aileyi yıkarken, Türkan ise Kiraz'ın babasının aslında kim olduğunu öğrendi.

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş, ikinci sezonuyla devam ediyor.

Başrollerinde; İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Berker Güven'in yer aldığı dizi, Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlandı.

İlk sezonu ile hem reyting hem de sosyal medyada etki yaratan dizinin üçüncü sezonu da dikkati çekti.

Dizinin yeni bölümünün ardından görücüye çıkan fragmanında yine gözyaşı ve sevinç bir arada yer aldı.

Dönüş'ün Kanada'ya gideceğini öğrenen babası şoke olurken, Nesrin'ibn akıl sağlığı ise yerine gelmedi.

Somer ve Türkan arasındaki ipler, Mine'nin eve gelmesiyle gerginleşmeye başladı.

Kiraz'ın babasının kim olduğunu öğrenen Türkan ve Somer'in bundan sonra ne yapacağı ise merak konusu... İşte Üç Kız Kardeş 19. bölüm fragmanı...

Üç Kız Kardeş 19. bölüm fragmanı İZLE