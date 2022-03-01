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    Üç Kız Kardeş 2. bölüm fragmanı: Türkan'ın güzelliği Somer'in aklını başından aldı!

    Üç kız Kardeş'in yayınlanan son fragmanında; Türkan ve Somer'in birlikte eğlenmeye gittikleri görüldü. Somer, Türkan'ın güzelliği karşısında neye uğradığını şaşırdı ve ondan bir hayli etkilendi.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 20:20
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    Üç Kız Kardeş 2. bölüm fragmanı: Türkan'ın güzelliği Somer'in aklını başından aldı!

    Süreç Film imzalı, İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş'in ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlandı.

    Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin başrollerinde; İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Berker Güven boy gösteriyor.

    İlk bölümü ile konuşulan ve dikkati çeken dizinin yayınlanan son fragmanında; Türkan'ın güzel sesiyle ailesine şarkı söylediği görüldü.

    Ancak bu mutluluk uzun sürmezken, Türkan evlendiği Somer'in annesiyle baş başa kaldı.

    Ondan kaçan ve onu istemeyen Somer'le eğlenmeye giden Türkan, güzelliği ile herkesi büyüledi.

    Dönüş ise okulda bayılırken, onu baygın halde ambulansa taşınırken gören Sadık, neye uğradığını şaşırdı. İşte Üç Kız Kardeş 2. bölüm fragmanı...

    Üç Kız Kardeş 2. bölüm fragmanı İZLE

    Üç Kız Kardeş 2. bölüm fragmanı: Türkan ın güzelliği Somer in aklını başından aldı! #1

    Üç Kız Kardeş 2. bölüm fragmanı: Türkan ın güzelliği Somer in aklını başından aldı! #2


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