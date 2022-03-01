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Üç Kız Kardeş 2. bölüm fragmanı: Türkan'ın güzelliği Somer'in aklını başından aldı!

Üç Kız Kardeş 2. bölüm fragmanı: Türkan'ın güzelliği Somer'in aklını başından aldı!

Üç kız Kardeş'in yayınlanan son fragmanında; Türkan ve Somer'in birlikte eğlenmeye gittikleri görüldü. Somer, Türkan'ın güzelliği karşısında neye uğradığını şaşırdı ve ondan bir hayli etkilendi.