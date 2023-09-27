Üç Kız Kardeş 56. bölüm fragmanı: Türkan nikah masasında Kartal'a ne dedi? Üç Kız Kardeş'in yayınlanan son fragmanında; Derya ve Dönüş'ün bir kez daha yüzleştiği görülürken, Türkan ise Kartal'la nikah masasına oturdu.

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ensonhaber.com

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş, yeni sezona bomba gibi başladı.

Dizinin yayınlanan son bölümünün ardından Youtube üzerinden görücüye çıkan fragmanı, herkesin ilgisini çekti.

Yayınlanan son fragmanda; Derya ve Dönüş'ün bir kez daha karşı karşıya geldiği görüldü.

Dönüş'ü silen ve şimdi çok pişman olduğunu söyleyen Derya, bu defa umduğu karşılığı bulamadı.

Türkan cephesi çok karışık

Somer ile yüzleşen ve hala ona aşık olan Türkan, Kartal'ın evlilik teklifini kabul etti ve nikah masasına oturdu.

Durumdan haberdar olan Somer, nikahı bozmak için harekete geçti. Peki, Türkan nikah masasında ne cevap verdi?