Üç Kız Kardeş yeni sezon fragmanı yayınlandı! Tarih belli oldu: Türkan ve Kartal hikayesi başlıyor Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni sezonuyla bomba gibi geliyor. Yeni sezondan ilk fragman geldi. Yeni bölüm tarihi de belli oldu. Somer, Türkan ve Kartal’ın hikayesi başlıyor. Bakın yeni bölümde neler olacak.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Üç Kız Kardeş, yeni sezonuyla heyecanı doruklara çıkaracak. Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Oyuncu kadrosunda ise Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Nazlı Senem Ünal gibi başarılı oyuncular yer alıyor. İzlenme rekorları kıran dizinin heyecanla beklenen yeni sezon fragmanı yayınlandı. Fragmanla birlikte yeni bölüm tarihi de belli oldu. Yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş yeni bölümleriyle 19 Eylül Salı 20.00'da Kanal D'de başlıyor! Dizinin yeni sezonunda Türkan, Somer ve Kartal'ın hikayesi anlatılacak.

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