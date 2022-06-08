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Üç Kız Kardeş'in ekran macerası sona eriyor! Veda tarihi belli oldu

Üç Kız Kardeş'in ekran macerası sona eriyor! Veda tarihi belli oldu

Başrollerinde Berker Güven ve Özgü Kaya'nın yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'in sezon finali tarihi belli oldu. Peki Üç Kız Kardeş ne zaman sezon finali yapacak? İşte veda tarihi...