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- Üç Kız Kardeş'in ekran macerası sona eriyor! Veda tarihi belli oldu
Üç Kız Kardeş'in ekran macerası sona eriyor! Veda tarihi belli oldu
- Haber Merkezi
- 08.06.2022 - 21:47
İclal Aydın'ın aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi, heyecan dolu bölümleriyle salı akşamlarına damgasını vuruyor.
Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş dizisinin her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.
Başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun yer aldığı dizi, aile ve kardeşlik bağlarını anlatıyor.
Kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazanan Süreç Film imzalı dizinin ne zaman sezon finali yapacağı merak ediliyor.
İzleyicilerin merakla araştırdığı ''Üç Kız Kardeş dizisi ne zaman sezon finali yapacak?'' sorusu yanıt buldu. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin veda tarihi...
16. bölümüyle sezon arası veriyor
Salı akşamları birçok rakibinin arasından sıyrılarak reytinglerde zirveye yerleşen Üç Kız Kardeş dizisinin sezon finali fragmanı yayınlandı.
Çekimleri Ayvalık'ta gerçekleştirilen Üç Kız Kardeş dizisi, 13 Haziran Salı akşamı yayınlanacak 16. bölümüyle birlikte sezon finali yapacak.