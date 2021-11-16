Üç Kuruş'a damga vuran sahne! 2 ay önce hayatını kaybeden Ferhan Şensoy anıldı

Üç Kuruş dizisi, 15 Kasım Pazartesi akşamı 3. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un paylaştığı dizinin son bölümünde, Ferhan Şensoy sahnesi dikkatleri çekti.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Bazı kesimler tarafından tartışılan Ay Yapım imzalı Üç Kuruş, özellikle İçerde ve Çukur izleyicileri tarafından çok seviliyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, 15 Kasım Pazartesi akşamı 3. son bölümüyle ekranlara geldi.

Mafya lideri Kartal ile Organize Şube'de komiser Efe çevresinde geçen olayları konu edinen Üç Kuruş'un son bölümünde, seri katili bulmak için araştırmalara başlayan Efe, Konyalı ve Kartal'la işbirliği yaptı.

FERHAN ŞENSOY ANILDI

Konyalı'nın GBT kayıtlarına ulaştığı sahnede, sistemde ''Ferhan Şensoy'' adına arama yapıldı. Sistemde usta sanatçı Ferhan Şensoy'un fotoğrafını görünce şaşkınlık yaşayan Konyalı, "Ferhan Şensoy bakalım mı GBT'sine. Kralı diyorum rahmetli" dedi.

31 Ağustos'ta hayatını kaybeden Şensoy'un fotoğrafını görünce şaşkınlık yaşayan Kartal ise yüzünde ufak bir gülümsemeyle "Allah rahmet eylesin" dedi. Yapılan araştırma sonucunda Efe ve Kartal, Ferhan'ın öldüğünü öğrendi.

OKTAY, FERHAN'I BULDU

Üç Kuruş'un 3. bölümünde Neşe, Ferhan'ın adli raporuyla Kartal ve Efe'nin yanına gelerek Ferhan'ın da diğer cinayetlerdeki gibi öldürüldüğünü söyledi.

Ferhan'ın ölümünden aradıkları katilin olduğunu öğrenen Kartal ve Efe büyük bir şok yaşadı. Ferhan'ın yaşadığından emin olan Oktay ise Ferhan'ı bulmayı başardı.

KARTAL GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kardeşi Ferhan'ın mezarına giden Kartal, Efe'ye geçmişlerini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

EFE, BABASINA GÖZDAĞI VERDİ

Öte yandan babasının aracılığıyla polisliğe geri döneceğini öğrenen Efe, babasının verdiği konferansa gitti. Efe, konferansta karşısına çıktığı babasına sorular sorarak gözdağı verdi.