Ufuk Özkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ufuk Özkan'ın hastalığı ne? Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın karaciğer problemi yaşadığı ve organ nakli için başvuru yaptığı ortaya çıktı. Bu haberin ardından başarılı oyuncunun hayatı merak edilmeye başladı. Peki kimdir Ufuk Özkan? İşte hayatı..

48 yaşındaki ünlü oyuncu Ufuk Özkan'nın, sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiği öğrenildi.

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın karaciğer yetmezliğinden dolayı organ nakli için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada gündem olan haberlerin ardından Ufuk Özkan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ufuk Özkan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabiiki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor.

Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor. Ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim.

Bugünden sonrada Allah’ın izniyle böyle bir niyetim yok en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve Sevgilerimle Ufuk Özkan (abiniz,kardeşiniz) İyi ki varsınız"

Bu üzücü haberin ardından Ufuk Özkan hakkında aramalar hız kazandı.

Peki, kimdir Ufuk Özkan? İşte merak edilen hayatı..

Ufuk Özkan kimdir?

Ufuk Özkan 11 Nisan 1975 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Annesi Trabzonlu, babası ise Samsunlu olan başarılı oyuncu Çerkes asıllıdır.

Almanya'da doğup orada büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye dönüş yapmıştır. Özkan Türkçeyi iyi konuşamaması sebebiyle 8. sınıf yerine 5. sınıftan eğitim almaya devam etmiştir.

Ufuk Özkan, Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 2001 yılında mezun olmuştur.

Mezun olduktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışan Ufuk Özkan daha sonra Tiyatro Kılçık ile 3 yıl kabare tiyatrosu yapmıştır.

Ufuk Özkan İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. 2009-2011 yılları arasında ekranlara gelen "Geniş Aile" isimli dizide canlandırdığı "Cevahir" karakteri ile büyük bir üne kavuşan Ufuk Özkan birçok dizi ve filmde rol aldı.

2005 yılında Nazan Güneş ile evlenen Ufuk Özkan 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanmıştır. Özkan'ın bu evlilikten Eren isminde bir oğlu bulunuyor.