"Ümmügülsüm mü desek" İşte Nil Anka'nın son hali! Sosyal medyada akım haline gelen "Nil Anka-Ümmügülsüm" olayının başrolündeki ismin son hali ortaya çıktı. Moda yarışmasıyla ünlenen Anka, iddialı pozlarıyla dikkat çekti.

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Yıllar önce yayınlanan "Bu Tarz Benim" yarışmasında yaşanan olay, akım haline dönüştü.

Yarışmacılardan İdil Naz Kaluç ve Nil Anka arasındaki diyalog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dahi kullandığı bir kalıp haline geldi.

İdil Naz'ın "Nil Anka mı diyeyim yoksa sen mi gerçek ismini söylersin Ümmügülsüm" sözleri sosyal medyada çalkalanırken, Nil Anka'nın son hali de merak konusu oldu.

Nil Anka'dan pozlar

1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Nil Anka, Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu.

Nil Anka 2013 yılında Aşk Zırhı isimli single'ını piyasaya sürmüş ancak istediği şöhreti yakalayamayınca, soluğu Bu Tarz Benim yarışmasında aldı.

Moda yarışmasının akabinde müzik kariyeri sürdüren Anka, Instagram'daki cesur pozlarıyla dikkat çekti.

İşte Nil Anka'nın Instagram hesabı ve paylaşımları...