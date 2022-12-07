Unlost ile yaptığı yayınlar ile tanınan Twitch yayıncısı Melih Kalkan hayatını kaybetti! İşte ölüm sebebi..

Unlost ile yaptığı yayınlar ile tanınan Twitch yayıncısı Melih Kalkan hayatını kaybetti! İşte ölüm sebebi..

Youtube ve Twitch üzerinden yaptığı yayınlar ile tanınan 14 yaşındaki yayıncı Melih Kalkan hayatını kaybetti..

Unlost ile yaptığı yayınlardan tanınan genç yayıncı Melih Kalkan, kistik fibrozis hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Haber sosyal medyada gündeme otururken sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

YouTube'da içerik üreten ve Twitch'te de yayın açan Melih Kalkan bir süredir mücadele ettiği kistik fibrozis hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Melih Kalkan'ın ölüm haberini ünlü Youtuber Unlostv adıyla tanınan Cantuğ Özsoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Cantuğ Özsoy yaptığı açıklamada "Biricik kardeşimiz Melih ne yazık ki kistik fibrozis hastalığına yenik düştü, melek oldu. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Bayrampaşa Merkez Camiinden kaldırılıp Topkapı Kozlu Mezarlığına defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.

Melih Kalkan, Valorant ve CS:GO gibi oyunlardaki üst düzey yetenekleri ile sevilen ve tanınan bir yayıncı olmuştu. Genç yayıncının vefatı büyük üzüntüye sebep oldu..

Kistik Fibrozis nedir?

Kistik fibrozis kalıtsal ve genetik bir hastalık olarak bilinmektedir. Kistik fibrozis hastalığı bulaşıcı bir hastalık değildir. Bu hastalık solunum sistemi ve sindirim sistemi olmak üzere birçok sistemi etkileyebilir.

14 yaşındaki Melih Kalkan Kistik fibrozis hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.