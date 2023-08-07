Ünlü fenomen kocası tarafından meyve bıçağıyla 32 yerinden bıçaklandı! YouTube'un sevilen isimlerinden biri olan Merve Veziroğlu Yıldırım, kocası tarafından bıçaklandı. 32 yerinden bıçaklanan talihsiz kadın, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan YouTuber Merve Veziroğlu Yıldırım, eşi Yunus Yıldırım ile kısa bir tartışma yaşadı. Uzun zamandır aralarında sorun olduğu öğrenilen çiftten Yunus Yıldırım, mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Merve Yıldırım'ı yatak odasında 32 yerinden bıçakladı. Merve Yıldırım ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Yunus Yıldırım ise polisi arayarak kendisini ihbar etti. Ailesi hastaneye koştu Merve Veziroğlu Yıldırım'ın ailesi haberi alır almaz hastaneye koştu. Abla Şerife Yavuz ise olayın ardından kız kardeşinin yaşadığı eve geldi. Yoğun bakıma kaldırıldı Şok geçiren Yavuz, "Kız kardeşimi yoğun bakıma aldılar kanaması var. Tam olarak bilmiyoruz. Şoktayım. Şiddet cezalarının kesinlikle ağırlaştırılmasını istiyorum. Akşam yatıyoruz sabah ne halde kalkacağımız belli değil. Şoklar içindeyim. İnşallah iyi olur. Hastaneden aramışlar 32 yerinden bıçaklandığı söyleniyor." dedi.