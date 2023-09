Ünlü oyuncunun kızı ile aşk yaşıyordu! Doğu Demirkol evleniyor mu? Kafa karıştıran paylaşım Ünlü komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol sevgilisi ile bir karesini paylaştı. Doğu Demirkol'un o paylaşıma yazdığı not takipçilerini heyecanlandırdı. İşte o paylaşım..

Bir süredir Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızları Ayşe Kırca ile aşk yaşayan Doğu Demirkol yaptığı paylaşım ile takipçilerinin heyecanlandırdı.

Sevgilisi Ayşe Kırca ile bir karesini paylaşan Doğu Demirkol yazdığı not ile merak uyandırdı.

Doğu Demirkol paylaşımına "She said maybe" şeklinde not düşmesi hayranları tarafından evleniyorlar şeklinde yorumlandı.

Türkçe "Belki dedi" anlamına gelen o not sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

2 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ayşe Kırca, New York Film Academy Oyunculuk Bölümü'nde dört sene eğitim gördü.

2019 yılında Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği Pera Müzikali'nde sahne alan Ayşe Kırca son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizide yardımcı oyuncu olarak rol aldı.

Bir süredir aşk yaşayan Doğu Demirkol ve Ayşe Kırca zaman zaman sosyal medya hesaplarından birlikte verdikleri pozları paylaşarak takipçilerinin beğenisini topluyor.

Ünlü komedyen Doğu Demirkol'un son paylaşımı ise çiftin evleneceği şeklinde yorumlandı.