Ünlü şefin acı günü! Memet Özer'i yasa boğan ölüm haberi.. Ünlü şef Memet Özer sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile babasının vefat ettiğini açıkladı..

Ünlü şef Memet Özer sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile acı haberi duyurdu. Manken Tülin Şahin’in eski eşi olan, ünlü şef Memet Özer’in babası hayatını kaybetti. Acı haberi Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ile duyuran Memet Özer sosyal medyada gündeme geldi. Memet Özer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Canım babamızı kaybettik. Cenaze 31 Mayıs Çarşamba günü Öğle namazını takiben Erenköy Galip Paşa Camiinden kaldırılacaktır. Tüm arayan soran dostlarımıza teşekkür ederim."