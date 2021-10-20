Ünlülerin dadı sarmalında son perde! Fahriye Evcen'den açıklama geldi

Fahriye Evcen'in 2 yıl içerisinde 15 dadı değiştirdiği iddia edilmişti. Evcen konuya ilişkin, "Dizi başlamadan önce kendim ilgileniyordum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da top koşturan Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, katıldığı bir programda 200 tane dadı değiştirdiğini açıklamıştı.

Dadılar konusunda sıkıntı yaşayan bir diğer ismin Fahriye Evcen olduğu, oyuncunun ise tam 15 kez dadı değiştirdiği gündeme geldi.

Bu iddialar, eşi Burak Özçivit'in reklam yüzü olduğu giyim markasının lansmanına katılan Fahriye Evcen'e soruldu.

Daha önce bu konu Burak Özçivit'e sorulmuş, oyuncu ise "işlerle Fahriye ilgileniyor. Ona sormanız daha doğru olur.'' ifadelerini kullanmıştı.

Bu konuya Alin ve Lina adında ikizleri olan Pelin Akil dahil olurken, lansmanda açıklama yapan Evcen net ifadeler kullandı.

FAHRİYE EVCEN'DEN DADI AÇIKLAMASI

Fahriye Evcen, 2 yılda 15 dadı değiştirdiği iddialarına şu yanıtı verdi:

"Dizi başlamadan önce kendim ilgileniyordum. Dizi başladıktan sonra öyle bir arayışımız oldu. Ama konuşulan rakamlar yok. Sadece çocuğa sevgi ile yaklaşmasına bakıyorum...

Özellikli olması önemli değil, çocukla bağ kurması yeterli. Dil bilmesi de önemli değil öncelikle bizim dilimizi iyi bir şekilde öğrenmesi önemli, diğer diller yaş büyüdükçe eğitim olarak öğrenecek zaten"