Ünlülerin yılbaşı konser ücretleri belli oldu! İşte istedikleri ücretler... Yılbaşına sayılı günler kala ünlü sanatçıların konser için istedikleri ücretler belli olmaya başladı. İşte dudak uçuklatan sahne ücretleri..

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Yılbaşına az bir zaman kala ünlülerin konser fiyatları magazin gündemindeki yerini almaya başladı.

Ünlü şarkıcılar yılbaşı gecesi verecekleri konserler için talep ettikleri ücretler ile sosyal medyada gündeme oturdu.

Ünlü sanatçıların yılbaşı için istedikleri sahne ücretleri belli olmaya başladı. Ünlü isimler yılbaşında adeta paraya para demeyecek.

Gazeteci Mesut Yılmaz'ın haberine göre sanatçıların istedikleri sahne ücretleri olay yarattı.

Çoğunlukla Kıbrıs’ta bulunan otellerde sahne alan ünlüler yılbaşı gecesi verecekleri konserler ile milyonlar kazanacak.

Peki hangi sanatçı ne kadar kazanacak? İşte ünlülerin istedikleri ücretler..

Tarkan - 28 Milyon TL

Kenan Doğulu - 10 Milyon TL

Ebru Gündeş - 7 Milyon TL

Ajda Pekkan - 6 Milyon TL

Sıla - 4 Milyon TL

Özcan Deniz - 4 Milyon TL

Murat Boz - 3.6 Milyon TL

Sibel Can - 3.5 Milyon TL

Zeynep Bastık - 2.5 Milyon TL

Aleyna Tilki - 2 Milyon TL

Seda Sayan - 2 Milyon TL

Candan Erçetin - 2 Milyon TL

Oğuzhan Koç - 1 Milyon TL

Merve Özbey - 1 Milyon TL