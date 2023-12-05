Ünlülerin yılbaşı konser ücretleri belli oldu! İşte istedikleri ücretler...

Yılbaşına az bir zaman kala ünlülerin konser fiyatları magazin gündemindeki yerini almaya başladı.
Ünlü şarkıcılar yılbaşı gecesi verecekleri konserler için talep ettikleri ücretler ile sosyal medyada gündeme oturdu.
Ünlü sanatçıların yılbaşı için istedikleri sahne ücretleri belli olmaya başladı. Ünlü isimler yılbaşında adeta paraya para demeyecek.
Gazeteci Mesut Yılmaz'ın haberine göre sanatçıların istedikleri sahne ücretleri olay yarattı.
Çoğunlukla Kıbrıs’ta bulunan otellerde sahne alan ünlüler yılbaşı gecesi verecekleri konserler ile milyonlar kazanacak.
Peki hangi sanatçı ne kadar kazanacak? İşte ünlülerin istedikleri ücretler..
Tarkan - 28 Milyon TL
Kenan Doğulu - 10 Milyon TL
Ebru Gündeş - 7 Milyon TL
Ajda Pekkan - 6 Milyon TL
Sıla - 4 Milyon TL
Özcan Deniz - 4 Milyon TL
Murat Boz - 3.6 Milyon TL
Sibel Can - 3.5 Milyon TL
Zeynep Bastık - 2.5 Milyon TL
Aleyna Tilki - 2 Milyon TL
Seda Sayan - 2 Milyon TL
Candan Erçetin - 2 Milyon TL
Oğuzhan Koç - 1 Milyon TL
Merve Özbey - 1 Milyon TL