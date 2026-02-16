Uzak Şehir 50. bölüm 2. fragman: Alya ve Boran boşanıyor mu? Karar çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Pazartesi akşamlarının en çok izlenen yapımı Uzak Şehir, 50. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın paylaştığı dizi, her hafta zirvedeki yerini korumaya devam ediyor.

16 Şubat akşamı ekrana gelecek yeni bölüm öncesinde, Cihan’ın geçirdiği kazanın ardından nasıl bir süreç yaşayacağı, Boran ile Alya’nın boşanma davasında verilecek karar merak uyandırdı.

Peki yeni bölümde neler olacak? Diziden yeni fragman geldi.

BOŞANMA DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Geçirdiği kazanın ardından hayati tehlikesi devam eden Cihan’ın ameliyat sürecinde karşılaştığı yeni riskler, hikayenin seyrini daha da kritik bir noktaya taşıyor.

Zamanla yarışılan bu zorlu süreçte Alya, Cihan’ın yaşama tutunması için tüm gücüyle mücadele ediyor.

Yeni bölüm öncesinde yayınlanan ikinci fragman ise dizide yaşanacak önemli gelişmelere ışık tuttu.

Tanıtımda, Alya ile Boran’ın boşanma davasında sona gelindi. Küçük Cihan’ın velayetinin kimde kalacağı yeni bölümde belli olacak.

İşte Uzak Şehir 50. bölüm 2. fragman: