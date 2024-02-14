Veda haberi izleyicileri sarsacak! Show TV’nin fenomen dizisinden ayrılık kararı… Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, izleyicileri üzen bir ayrılık haberiyle gündeme geldi. Dizinin sevilen karakteri veda ediyor.

ensonhaber.com

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu, izleyicileri üzen bir ayrılık haberiyle sarsıldı.

Başrollerini Özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Necip Memili ve Metin Akdülger'in paylaştığı dizi, uzun süredir ekranlarda sevilerek izleniyordu.

Ancak kadrodan bir oyuncunun ayrılma kararıyla gündeme geldi.

Dizidoktoru.com’un haberine göre; Sandık Kokusu’nda Ozan karakterini canlandıran Şahin Sancak diziye veda edecek.

Dizinin son bölümünde Ozan, Reha’nın adamları tarafından darp edilir. Arabayla geçerken, bu korkunç sahneyi gören Atilla, hemen arabayı durdurarak yardım etmeye çalışır.

Ancak Ozan, farklı bir kimlikle Atilla'yı görür ve korkup kaçmaya çalışır. Bu sırada yaşanan panikle bir el silah patlar. Böylelikle Ozan karakteri ölerek diziden ayrılacaktır.