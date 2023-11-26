Voleybolun Hürrem Sultan'ı! Rus smaçör Marina Markova güzelliğiyle dillerde... Güzelliğiyle dikkat çeken Marina Markova, bakır rengi saçlarından dolayı kendisine takılan 'Hürrem Sultan' lakabı ile popüler hale geldi.

ensonhaber.com

Kariyerine şimdilerde Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop ile devam eden Marina Markova, voleybol severlerin gündemine geldi.

Herkes ona "Hürrem Sultan" diyor...

Bakır rengi saçları ile Hürrem Sultan'ı andıran Rus smaçör, ilgi odağı oluyor.

Lakabı sorulan Marina Markova, Türkiye'ye gelmeden önce de Hürrem Sultan ile ilgili bilgi sahibi olduğunu söyledi.

Güzelliğiyle damga vurdu

Saç renginden dolayı bu lakabı aldığını düşünen Markova, sosyal medya hesabındaki karelerde daha da büyüledi.

Instagram hesabında 16.6 bin takipçisi olan Marina Markova'nın yayınladığı pozlarına Türk sevenlerinden de binlerce beğeni ve yorum geliyor.

İşte bazı pozları...