Wanda Nara'nın Eski Hali Görenleri Şoke Etti! Icardi Bile Tanıyamadı...

Yağmur Dinç

Galatasaray'ın yıldızı Arjantinli futbolcu Mauro Icardi​​​'nin10 yıllık birlikteliklerini sonlandıran Wanda Nara, yine gündemde.

Wanda Nara daha önce cesur bir klip çekimi yaptığı ve adının 'aşk' dedikodularına karıştığı rapçi L-Gante ile Cadılar Bayramı partisinde sarmaş dolaş görüntülenmişti.

Nara, daha sonra da canlı yayında, Rapçi sevgilisi L-Gante ile öpüşmüştü.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin sakatlanmasının ardından da Wanda Nara, yıldız futbolcuya attığı mesajı paylaşmıştı.

ESTETİKSİZ WANDA

Çalkantılı aşk serüveni ile dikkat çeken Wanda Nara'nın eski hali ortaya çıktı.

Nara'nın yıllar içindeki değişimi, görenleri şoke etti.

İşte Wanda Nara'nın eski hali!