Yabancı Damat'ın Memik Dede'siydi! Yürekleri sızlattı... Yabancı Damat dizisinde Memik karakterini canlandıran usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, "belki beni tanımazsınız" diyerek boğazları düğümledi.

ensonhaber.com

2000'li yılların efsane dizilerinden Kanal D ekranlarında yayınlanan Yabancı Damat, karakterleriyle bugün dahi, hafızalarda.

Nehir Erdoğan, Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar, Engin Akyürek, Binnur Kaya, Özgür Çevik ve Zeki Alasya'nın rol aldığı dizi, Türkiye ve Yunanistan'dan iki gencin aşklarının öyküsünü ekranlara taşıdı.

Yabancı Damat'ın Memik Dede'si usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, son paylaşımıyla gündem oldu.

Güzelbeyoğlu "Ben Arif Erkin. Belki ismimi tanımazsınız, Yabancı Damat dizisindeki 'Memik Dede'" diyerek kendisinin unutulduğunu sandı.

Unutulmadı

Beyaz Melek, Canım Ailem, Hayat Devam Ediyor, Muhteşem Yüzyıl, Doksanlar gibi pek çok yapımla yeniden kamera karşısına geçen usta oyuncu, yürekleri sızlattı.

O cümleleri duyanlar, "iyi ki varsın", "seni unutmadık", "canım dedem" gibi binlerce yorumda bulundu.

İşte Memik Dede'nin son hali...