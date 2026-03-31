Yağışlar barajlara yaradı: İSKİ 31 Mart baraj doluluk oranları son durum

Son günlerde etkili olan yağışlar, İstanbul'daki barajlara yaradı. İSKİ, İstanbul'daki barajların son durumunu paylaştı. Peki, barajlarda son durum ne? Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte son durum...
İstanbul’da mart ayının son günlerinde etkisini artıran yağışlar, barajlardaki su seviyelerine önemli ölçüde katkı sağladı.
Kış aylarında yaşanan kuraklık endişesi yerini yeniden umut veren tabloya bıraktı.
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranları yükselişe geçti.
İSKİ 31 Mart 2026 tarihinden itibaren barajlardaki doluluk oranlarını paylaştı. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne?
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ İstanbul barajlarına dair son durumu paylaştı. 31 Mart 2026 itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranları yüzde 64,55 olarak ölçüldü. İşte barajlardaki son durum:
Ömerli Barajı: yüzde 89,83
Darlık Barajı: yüzde 79,87
Elmalı Barajı: yüzde 100
Terkos Barajı: yüzde 48,26
Alibey Barajı: yüzde 63,22
Büyükçekmece Barajı: yüzde 49,51
Sazlıdere Barajı: yüzde 42,10
Istrancalar Barajı: yüzde 100
Kazandere Barajı: yüzde 64,15
Pabuçdere Barajı: yüzde 32,71