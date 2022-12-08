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    Yalı Çapkını 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Seyran yalıya veda mı edecek?

    Star TV'de yayınlanan, ilk bölümden itibaren büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizi son bölümüyle reytingleri alt üst etmişti. Dizinin 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
    • 08.12.2022 - 11:25
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    Yalı Çapkını 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Seyran yalıya veda mı edecek?

    OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını'ndan yeni fragman geldi.

    Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor.

    Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

    Dizinin son bölümünde Seyran ve Yusuf’un birlikte olduğunu düşünen Ferit, ikisine de aynı soruyu sordu. Yusuf’un yalanına inanan Ferit’e, Seyran her şeyi açıkladı.

    Aynı gece tartıştıkları için dışarı çıkan Ferit, iki kız ve Pelin’le bir mekan çıkışında kameralara yakalandı. Gazeteci bir süre oyaladıktan sonra fotoğrafı yayınladı.

    Halis Ağa, yeni bölümde o fotoğrafı görüyor. Yemek masasında herkese öfke kusuyor. Diğer yandan Kazım Ağa, Seyran’ın evine dönmesini istiyor. Seyran ve Ferit arasında ise gerçek aşk başlıyor. İşte yeni bölüm 2. fragmanı…

    Yalı Çapkını 12. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Yalı Çapkını 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Seyran yalıya veda mı edecek? #1


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