Yalı Çapkını izleyicisi bu aşka coşacak! Duyan şoku atlatamıyor..."Aşk orucu bozuldu" Yalı Çapkını dizisinde rol arkadaşı olan iki ünlü oyuncunun yakınlaştığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Star TV'nin rekortmen dizisi Yalı Çapkını, ilgiyle takip ediliyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı diziden aşk haberleri gelmeye devam ediyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in aşk yaşadığı iddiaları ilk günden beri gündemden düşmezken, ikinci bir vaka daha ortaya çıktı. Rol aşkı gerçek oldu İddiaya göre, dizide Orhan'ı canlandıran Emre Altuğ, Gülgün'ü oynayan partneri Gözde Kansu'ya gönlünü kaptırdı. Ünlü manken ve sunucu Çağla Şikel ile 2015 yılında boşanan Emre Altuğ, uzun zamandır kimseyle görüntülenmiyordu. Emre Altuğ, uzun yıllardır tuttuğu aşk orucunu bozduran isim rol arkadaşı Gözde Kansu oldu. Yakınlaştıkları iddia edilen ikili, izleyicileri şaşırttı. İddialara ise henüz bir açıklama gelmedi.