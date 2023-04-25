Yalı Çapkını izleyicisi bu aşka coşacak! Duyan şoku atlatamıyor...

Star TV'nin rekortmen dizisi Yalı Çapkını, ilgiyle takip ediliyor.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı diziden haberleri gelmeye devam ediyor.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in aşk yaşadığı iddiaları ilk günden beri gündemden düşmezken, ikinci bir vaka daha ortaya çıktı.

Yalı Çapkını izleyicisi coşacak! Duyan şoku atlatamıyor...

Rol aşkı gerçek oldu

İddiaya göre, dizide Orhan'ı canlandıran Emre Altuğ, Gülgün'ü oynayan partneri Gözde Kansu'ya gönlünü kaptırdı.

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şikel ile 2015 yılında boşanan Emre Altuğ, uzun zamandır kimseyle görüntülenmiyordu.

Yalı Çapkını izleyicisi coşacak! Duyan şoku atlatamıyor...

Emre Altuğ, uzun yıllardır tuttuğu aşk orucunu bozduran isim rol arkadaşı Gözde Kansu oldu. Yakınlaştıkları iddia edilen ikili, izleyicileri şaşırttı.

İddialara ise henüz bir açıklama gelmedi.

Yalı Çapkını izleyicisi coşacak! Duyan şoku atlatamıyor...