Yalı Çapkını'nın Seyran'ı annesini paylaştı, "Saraçoğlu" güzelliği mest etti! "Sizin genler muhteşem" Afra Saraçoğlu'nun annesini görenler, güzelliği karşısında beğeni butonuna basmayı ihmal etmedi.

ensonhaber.com

1997 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Afra Saraçoğlu, son dönemin popüler oyuncularından birisi.

2016 yılında rol aldığı "İkinci Şans" filmiyle oyunculuğa adım atan Afra Saraçoğlu, asıl çıkışını "Fazilet Hanımın Kızları" dizisinde yakaladı.

Selanik göçmeni olan Saraçoğlu, şimdilerde Star TV ekranlarında "Yalı Çapkını" dizisinde rol alıyor.

Mert Ramazan Demir'le başrolü paylaşan güzel oyuncu, "Seyran" karakteriyle beğeni topluyor.

Annesi mest etti

Saraçoğlu'nun güzelliği, meğerse genetikmiş...

Öyle ki, annesi Lütfiye Saraçoğlu'nun da kızından eksik kalır yanı yok.

Görenlerin kardeş sandığı anne-kız pozlarıyla güzelliklerini ortaya koyuyor.

İşte Afra Saraçoğlu ve annesi...