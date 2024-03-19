Yan Oda'nın Şelale'si pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu! "Akıyorsun Maşallah" Yan Oda dizisinde rol alan genç yetenek Derya Pınar Ak, izleyicilerin merceğine girdi. Ak'ın sosyal medyadaki pozları, binlerce beğeni ve yorum aldı.

ensonhaber.com

2003 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Derya Pınar Ak, televizyon kariyerine "Hükümsüz" dizisiyle adım attı.

Asıl çıkışını "Adım Farah" dizisiyle yakalayan Ak, hem güzelliği hem de yeteneği ile dikkat çekti.

Şimdilerde Yan Oda dizisinin Şelale'si olan Derya Pınar Ak, izleyicilerin gündeminde yer alıyor.

Güzelliği büyüledi

Genç oyuncu hakkında araştırma yapanlar, sosyal medya profiline bakakalıyor.

Henüz 21 yaşındaki güzel oyuncu Derya Pınar Ak, Instagram'da 1 milyona yakın bir takipçi sayısına sahip.

Ak'ın pozları ise birbirinden cesur.

Her karesi binlerce yorum ve beğeni alan oyuncu, güzelliğiyle hayran bırakıyor.

İşte bazı paylaşımları...