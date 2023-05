Yapay zeka Snapchat'te! Snapchat MY Al nedir, nasıl kullanılır? Snapchat MY Al sohbeti... Sosyal medya platformu Snapchat, MY AI ile yapay zeka ile sohbet etme imkanı sağlıyor.Peki Snapchat MY Al nedir, ne işe yarar? Snapchat MY Al nasıl kullanılır? Snapchat MY Al sohbeti nasıl silinir? İşte tüm detaylar...

Yapay zeka, sosyal medya platformlarına entegre olmaya başladı. Snapchat kullanıcılar, "MY AI" özelliği ile karşılaştı. Yapay zeka uygulamasının yeni özelliği olan MY Al'ın ne işe yaradığı ve nasıl kullanıldığı merak konusu oldu. Yapay zeka ile sohbet edenler, ekran görüntüsünü sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı. Peki, Snapchat MY Al nedir, ne işe yarar? Snapchat MY Al nasıl kullanılır? Snapchat MY Al sohbeti nasıl silinir? İşte, MY Al hakkında merak edilenler... MY AI nedir My AI, OpenAI'nin ChatGPT teknolojisiyle desteklenmektedir, ancak tamamen Snapchat'e özel ek güvenlik geliştirmeleri ve denetimleri içermektedir. MY AI, yapay zeka ile sohbet robotu olarak tanımlanabilir. Snapchat MY AI nasıl kullanılır? Snapchat'te MY AI ohbet ekranını açmak için Kamera ekranından sağa kaydırın ve yazmaya başlayın. Bir sohbet sırasında My AI hemen yanıt bekleyen bir genel kültür sorusunu yanıtlayabilir, en iyi arkadaşınızın doğum günü için mükemmel bir hediye önerebilir, uzun bir hafta sonu için yürüyüş gezisi planlamanıza yardımcı olabilir, ya da akşam yemeği için önerilerde bulunabilir. Snapchat MY AI sohbet silme My AI'ye gönderdiğin ve Sohbet'inde duran içerikleri 24 saat içinde silebilirsiniz. My AI ile paylaşılan geçmiş içerikleri de aşağıdaki adımları takip ederek silebilirsiniz: Ayarlar simgesine dokunarak "Ayarlar"a girin Ayarlar bölümündeki "Gizlilik Kontrolleri" bölümüne giriş yapın Daha sonra "Verileri Temizle" seçeneğinin üzerine dokunun Karşınıza çıkan "My AI Verilerini Temizle"yi seçin ve onaylaya basın