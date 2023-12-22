Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i tanınmaz halde! İşte son görüntüsü... Yaprak Dökümü dizisinin çınarı Ali Rıza Bey'i canlandıran Halil Ergün'ün son halini görenler tanımakta zorlanıyor. Ergün, kaybettiği kiloların akabinde adeta başka birine dönüştü.

ensonhaber.com

2006-2010 yıllarının efsane dizisi Yaprak Dökümü, Kanal D ekranlarında yayınlandı.

Reşat Nuri Güntekin'in romanından uyarlanan Yaprak Dökümü, atılılaşmanın Türk aile yapısında yarattığı kırılmaları ekrana taşıdı.

Halil Ergün, Bennu Yıldırımlar, Güven Hokna, Gökçe Bahadır, Güler Ökten, Fahriye Evcen gibi isimlerin rol aldığı dizi, hala hafızalardaki yerini koruyor.

Zaman zaman tekrar bölümleri verilen Yaprak Dökümü, "Ali Rıza Bey" karakteriyle halk arasında bir fenomen oluşturdu.

Emekli bir kaymakam olan ve ahlaki değerlere kıymet veren aile babası Ali Rıza Bey'i usta oyuncu Halil Ergün canlandırdı.

İğne iplik oldu

Şimdilerde 77 yaşında olan Ergün'ün son hali gündem oldu.

Çimen suyu içerek zayıfladığını açıklayan ünlü oyuncu, sosyal medyada ortaya çıktı.

Kameralardan uzak bir hayat süren Halil Ergün'ün değişimi, herkesi şaşırttı.

İşte Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün'ün son hali...