Yaprak Dökümü'nün Fikret'i kendisinden bir tane daha doğurmuş olabilir mi? Kızı Ada'yı gören inanamıyor...

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i kendisinden bir tane daha doğurmuş olabilir mi? Kızı Ada'yı gören inanamıyor...

Yaprak Dökümü'nde Fikret karakterine hayat veren ve son olarak Sadakatsiz'de karşımıza çıkan Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu kızı Ada, annesinin kopyası. Ada'yı görenler, beğenip-yorum yapmadan geçmiyor.

2006-2010 yıllarında arasında Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü dizisi, Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı kitabından uyarlandı.

Dramatik bir konuyu ele alan dizinin başrollerinde; Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel, Caner Kurtaran, Hasan Küçükçetin, Bedia Ener, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Seda Demir, Ahmet Saraçoğlu ve Neslihan Atagül gibi isimler yer aldı.

Birbirinden yetenekli isimlerin oluşturduğu kadroda Bennu Yıldırımlar, anlatıcı olarak yer aldı ve Fikret karakterine hayat verdi.

Duygusal bir tarafı olan ve o duygusallığı seyirciye çok iyi yansıtan Yıldırımlar, son olarak Sadakatsiz'de karşımıza çıktı.

Sadakatsiz'de kısa bir süre yer alan ve "Asya" karakterine hayat veren Bennu Yıldırımlar, kızı Ada ile gündeme geldi.

Yıldırımlar'ın oyuncu kızı Ada Yarar'ı görenler, "Bu ne benzerlik" demekten kendisini alamadı.

Yıldırımlar ve kızı Ada, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden bir anne-kız olarak öne çıkıyor...

ADA'YI GÖREN ŞAŞIRIP KALIYOR

Bennu Yıldırımlar ve Bülent Emin Yarar çiftinin kızı Ada Yarar, anne babasının izinden giderek oyuncu oldu. Yarar, İngiltere'de Arts University Bournemouth'da oyunculuk eğitimi alıyor ve mesleğinde emin adımlarla ilerlemek istiyor.

Yarar'ın en büyük şansı bu konuda anne ve babası olurken, mesleğe dair şimdiden projelerde yer almaya başladı.

Anne ve babası gibi sanata gönül veren Yarar, eğitim hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Ada Yarar, annesine benzerliğiyle ise dikkatleri üzerine topluyor.

Annesi Bennu Yıldırımlar'ı andıran Yarar, takipçilerinden bu konuda hem beğeni hem de sayısız yorum alıyor.

Yarar'ın takipçileri, "Hık demiş annesinin burnundan düşmüş!" tarzında yorumlar yapıyor.