Yarışmacılar oylanıyor! Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde nasıl oy verilir? UYGULAMAYI İNDİR...

Yarışmacılar oylanıyor! Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde nasıl oy verilir? UYGULAMAYI İNDİR...

YouTube ile yayın macerasına geri dönen Kısmetse Olur Aşkın Gücü, seyircilerin oy vermesiyle dikkat çekti. Peki Kısmetse Olur Aşkın Gücü uygulaması nasıl indirilir, nereden oy verilir?

Bir zamanların reyting rekorları kıran, kaos ve aşk yuvası programı Kısmetse Olur, geri döndü.

Kısmetse Olur:Aşkın Gücü adıyla YouTube üzerinden yayınlanan program, ilk bölümden ilgi çekmeyi başardı.

Öykü Serter'in sunduğu Kısmetse Olur'da 9 erkek ve 9 kadın hayatının aşkını arıyor.

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Cansel, Tuğçe ve Ayşenur gelin adayı oldu.

Damat adayları ise Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan ve Oğulcan...

Yarışmanın en ilginç kısmı ise yarışmacılara olumlu ve olumsuz yönde oy verilebiliyor. Uygulama üzerinden izleyiciler Kısmetse Olur yarışmacılarınını oyluyor.

Peki Kısmetse Olur Aşkın Gücü uygulaması nasıl indirilir? Nereden oy kullanılır? Kısmetse Olur yarışmacıları nasıl oylanır? İşte detaylar...

Kısmetse Olur yarışmacılarını oylamak için;

App Store ya da Google Play'den 'Aşkın Gücü' araması yaparak Kısmetse Olur yarışmacılarına oy kullanacağımız uygulamayı indirin.

Uygulamaya giriş yaptıktan sonra olumlu ve olumsuz oylama için kadın ve erkeklere ayrı birer sekme olduğunu göreceksiniz.

Uygulama kadın ve erkek yarışmacılara günde pozitif ve negatif yönde birer oy kullanma hakkı tanıyor.

İşaretlediğimiz yarışmacı renkli çerçeve içine alınıyor. Daha sonrasında en altta yer alan oyla butonuna bastığımızda oyumuzu kullandığımıza dair bildirim alınıyor.