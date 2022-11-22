Yasak Elma 156. bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız'ın büyü bozma imtihanı!

FOX TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma'da, Zeynep'in geri dönmesiyle entrikalar da başladı. Yıldız'ın Ender’le tekrar düşman olması heyecan yarattı. İşte Yasak Elma 156. bölüm fragmanı...

İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma'nın 6. sezonu devam ediyor.

FOX TV'de yayınlanan fenomen dizisinin oyuncu kadrosunda ise Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Bu sezon final yapacağı konuşulan dizinin yayınlanan 156. bölüm fragmanı, izleyenleri yine entrikaya doyuracak.

Dizinin son bölümünde Yıldız, Doğan’ın Ender’le evlendiği için pişmanlık duymasını sağlamaya çalışıyor. Kardeşi Zeynep ve sahte nişanını inandırmak için elinden geleni yapıyor.

Diğer yandan Kumru, hastaneye kaldırılarak tedavi görüyor. Kendisini tedavi eden doktor oldukça dikkatini çekiyor. Kumru, doktorun yardımseverliğine aşık oluyor.

Yeni bölüm fragmanında Ender ve Yıldız arasında gerilim büyüyor. Yıldız ve annesi Doğan’a büyü yapıldığını düşünerek büyüyü bozmaya çalışıyor. İşte Yasak Elma 156. bölüm fragmanı...