Petrol
88
0.63%
Euro
19.1529
0.41%
Dolar
18.6263
0.03%
Altın
1.044
0.39%
Borsa
4676
2.31%
Bitcoin
299.595
-2.56%
BTXN Coin
5.87
-1.34%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    Yasak Elma 156. bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız'ın büyü bozma imtihanı!

    FOX TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma'da, Zeynep'in geri dönmesiyle entrikalar da başladı. Yıldız'ın Ender’le tekrar düşman olması heyecan yarattı. İşte Yasak Elma 156. bölüm fragmanı...
    • 22.11.2022 - 12:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yasak Elma 156. bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız'ın büyü bozma imtihanı!

    İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma'nın 6. sezonu devam ediyor.

    FOX TV'de yayınlanan fenomen dizisinin oyuncu kadrosunda ise Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

    Bu sezon final yapacağı konuşulan dizinin yayınlanan 156. bölüm fragmanı, izleyenleri yine entrikaya doyuracak.

    Dizinin son bölümünde Yıldız, Doğan’ın Ender’le evlendiği için pişmanlık duymasını sağlamaya çalışıyor. Kardeşi Zeynep ve sahte nişanını inandırmak için elinden geleni yapıyor.

    Diğer yandan Kumru, hastaneye kaldırılarak tedavi görüyor. Kendisini tedavi eden doktor oldukça dikkatini çekiyor. Kumru, doktorun yardımseverliğine aşık oluyor.

    Yeni bölüm fragmanında Ender ve Yıldız arasında gerilim büyüyor. Yıldız ve annesi Doğan’a büyü yapıldığını düşünerek büyüyü bozmaya çalışıyor. İşte Yasak Elma 156. bölüm fragmanı...

    Yasak Elma 156. bölüm fragmanı İZLE

    Yasak Elma 156. bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız ın büyü bozma imtihanı! #1


    ABD Büyükelçiliği'nden Karkamış saldırısı için kınama
    Gündem

    ABD Büyükelçiliği'nden Karkamış saldırısı için kınama

    Francisco Montero, Fatih Karagümrük ile görüşüyor
    Transfer dosyası

    Francisco Montero, Fatih Karagümrük ile görüşüyor

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir