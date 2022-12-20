Yasak Elma 160. bölüm fragmanı yayınlandı! Doğan'dan şaşırtan hamle...

FOX TV ekranlarında izleyicileri komedi ve entrikaya doyuran Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Doğan, herkesi şaşırtacak bir hamle yaptı. Oynat bakalım...

İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma'nın 6. sezonu devam ediyor.

FOX TV'de yayınlanan fenomen dizisinin oyuncu kadrosunda ise Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Bu sezon final yapacağı konuşulan dizinin yayınlanan 160. bölüm fragmanı, izleyenleri yine entrikaya doyuracak.

Dizinin son bölümünde Yıldız ve Ender arasında atışmalar devam etti. Engin’in evinde düzenlenen yılbaşı partisinde yine kavga eden ikili, tüm gözleri üzerine çekti.

Doğan artık bir karar verdi. Yıldız’ı sevdiğini ve kaybetmek istemediğini anladıktan sonra Yıldız’a açıldı. Yıldız ise tek bir şart koydu. Önce Ender’den boşanması gerekiyordu.

Yeni bölümde neler olacak?

Yıldız ve Doğan arasında tüm buzlar eriyor. Doğan tekrar yıldız ile birlikte olmak istiyor. Bu yüzden Ender’e boşanmak istediğini belirtiyor.

Ancak Ender boşanma teklifini kabul etmiyor. Yıldızın aklını bulandırmak için de yeni planlar düşünüyor.

Diğer yandan Handan, ilişki yaşadığı doktor Selim ile kızı Kumru’nun görüştüğünü öğreniyor. İşte yeni bölüm fragmanı…