Yasak Elma 174. bölüm fragmanı yayınlandı! Tehlike geri döndü: Yıldız'ın sonu olacak! FOX TV ekranlarının uzun soluklu dizisi Yasak Elma, dün akşamki bölümüyle izleyicileri entrikaya doyurdu. Finaline son 5 bölüm kalan diziden yeni bölüm fragmanı geldi. Julia hapisten kaçtı. Kumru ve Caner öldü mü? İşte Yasak Elma 174. bölüm fragmanı...

İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma'nın 6. sezonu devam ediyor.

FOX TV'de yayınlanan fenomen dizisinin oyuncu kadrosunda ise Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Bu sezon final yapacağı bilinen Yasak Elma dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi. Yeni bölümünde ortalık fena karışacak.

Geçtiğimiz bölüm Caner ve Kumru kaza yaptı. Diğer yandan Julia’nın hapishaneden kaçması ekranlara damga vurdu.

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin yeni bölümünde Kumru ve Caner evlilikleri için hazırlıklarını sürdürecek. Bu süreçte Handan ve Ender kapışması izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak.

Diğer yandan Yıldız ve Doğan evlilik hazırlıklarına başlarken Julia ortaya çıkacak. Peki Julia'nın ilk adımı ne olacak? İşte Yasak Elma 174. bölüm fragmanı...