Yasak Elma büyük final: Ender ve Yıldız kiminle evleniyor? Yasak Elma, 6 yılın sonunda veda etmeye hazırlanıyor. Dizinin veda fragmanı çıkarken, Ender ve Yıldız yine kahkaha krizine sokacak.

Yasak Elma dizisi, 6 yıllık ekran macerasını sonlandırmaya hazırlanıyor.

Eda Ece, Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin buluştuğu dizi, Pazartesi günü final bölümüyle ekranda olacak.

Dizinin son bölümü öncesi yayınlanan fragmanda, İsmail Demirci sürprizi yaşandı.

İsmail Demirci'nin dahil olduğu son bölüm, yine kahkaha krizine sokacak.

Yıldız ve Ender aşık oldu

Yıldız ve Ender'in final bölümünde de aşık olduğu görüldü. Üstelik, her ikisinin de yine aynı adama aşık olması dikkati çekti.

Ender ve Yıldız'ı son bölümde neler beklediği merak edilirken, İsmail Demirci'nin rolü de ilgi çekti.