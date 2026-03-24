Yasak Elma efsanesi yeniden çekiliyor: Bakın eski kadrodan kimler var

Televizyon tarihinin en çok konuşulan, entrikalarıyla sosyal medyayı birbirine katan fenomen dizisi Yasak Elma, izleyicisine dev bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

Final bölümünün ardından boşluğu doldurulamayan yapımın yeniden çekileceği haberi, dizi dünyasında deprem etkisi yarattı.

Peki, Yıldız Argun ve Ender Çelebi efsanesi geri mi dönüyor?

Eski kadrodan gelecek olan karakterler şimdiden heyecan yarattı. İşte Yasak Elma’nın yeni yolculuğuna dair tüm detaylar...

4 KARAKTER BELLİ OLDU

Televizyon dünyasında iz bırakan yapımlardan biri olan Yasak Elma için yeniden çekim hazırlıkları başladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, dizinin haklarını elinde bulunduran Fatih Aksoy ve senarist Melis Civelek projeyi yeniden ekranlara taşımak için çalışmalara hız verdi.

Yeni versiyonda anlatının merkezinde Yıldız, Ender, Caner ve Asuman karakterlerinin yer alması bekleniyor.

İlk seride bu karakterlere hayat veren Eda Ece, Şevval Sam, Barış Aytaç ve Melisa Doğu gibi isimlerin projede yer alıp almayacağı ise henüz netlik kazanmadı.