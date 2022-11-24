Hastanede geçen bir sahne sırasında doktorun, hemşireden 2 çay istemesi sağlık çalışanlarını kızdırdı. Olay Twitter'da gündem oldu.

Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma, her hafta heyecanlı seyircileri ile buluşuyor.

Merakla takip edilen dizi, bu kez bambaşka bir olayla anıldı.

Dizinin bir sahnesinde geçen, hemşirelere yönelik aşağılama sosyal medyada gündem oldu.

Hemşireden çay istedi

Hastanede çekilen sahne sırasında doktorun gelen misafiri karşılaması sırasında hemşireye yönelerek, "Yeşim Hemşire, bize iki çay getirir misin?" ifadeleri, hemşireleri kızdırdı.

Twitter'da gündem oldu

Twitter'da dizinin özür dilemesi adına açılan hasthag'e binlerce paylaşım yapıldı.

Hemşireler ve sağlık çalışanları, sahne hakkında ağır tepki gösterdi.

Yasak Elma'daki hemşire sahnesi tepki çekti VİDEO