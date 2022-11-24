Petrol
84.82
-0.69%
Euro
19.4382
0.37%
Dolar
18.6304
0.05%
Altın
1.052
0.39%
Borsa
4871
0.34%
Bitcoin
317.728
1.03%
BTXN Coin
5.98
-1.64%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Yasak Elma'daki hemşire sahnesi tepki çekti

    Hastanede geçen bir sahne sırasında doktorun, hemşireden 2 çay istemesi sağlık çalışanlarını kızdırdı. Olay Twitter'da gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 10:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yasak Elma'daki hemşire sahnesi tepki çekti

    Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma, her hafta heyecanlı seyircileri ile buluşuyor.

    Merakla takip edilen dizi, bu kez bambaşka bir olayla anıldı.

    Dizinin bir sahnesinde geçen, hemşirelere yönelik aşağılama sosyal medyada gündem oldu.

    Hemşireden çay istedi

    Hastanede çekilen sahne sırasında doktorun gelen misafiri karşılaması sırasında hemşireye yönelerek, "Yeşim Hemşire, bize iki çay getirir misin?" ifadeleri, hemşireleri kızdırdı.

    Twitter'da gündem oldu

    Twitter'da dizinin özür dilemesi adına açılan hasthag'e binlerce paylaşım yapıldı.

    Hemşireler ve sağlık çalışanları, sahne hakkında ağır tepki gösterdi.

    Yasak Elma'daki hemşire sahnesi tepki çekti VİDEO

    Yasak Elma daki hemşire sahnesi tepki çekti #1


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Ünlülerden Düzce depremi paylaşımı
    Magazin

    Ünlülerden Düzce depremi paylaşımı

    Televizyonda bugün: 24 Kasım 2022 Perşembe TV yayın akışı!
    Medya

    Televizyonda bugün: 24 Kasım 2022 Perşembe TV yayın akışı!

    Görüş Bildir